Cómo arreglar el bullying gracias a las redes sociales

Ayer Sandra, una niña de 14 años se suicidó en Sevilla tras sufrir bullying, acoso escolar, en su colegio. Pese a las denuncias el colegio no activó los protocolos y la niña saltó por el balcón.

Leo en redes sociales bastantes padres que se quejan de la inacción de los colegios ante las denuncias de acoso que terminan en jóvenes con problemas, suicidio o autolesiones.

Mediante las redes sociales se puede forzar a los colegios a actuar, publicar en redes sociales abiertas el nombre de los colegios que no actúan, debería forzar a los colegios a actuar.

Me explico, si posteas en redes como reddit, medium, twitter, instagram de manera abierta sobre los problemas del colegio y como trata a los alumnos, esto hace que cuando otros padres quieran llevar a sus hijos al colegio, no los lleven. Hundiendo la demanda de alumnos, financiación y llevando en el caso más extremo al colegio a desaparecer si se insiste desde bastantes cuentas. ¿Quién llevaría a su hijo a un colegio que cuando buscas en internet ves decenas de comentarios con cuentas que dicen que sus hijos son acosados y no hacen nada? Este u otros problemas.

Luego solo hay que coger estas publicaciones y enviárselas al director o el jefe de estudios desde un correo estilo "pedropg82" señalando ¿Son ciertas todas estas acusaciones en redes sociales? y obligando al centro escolar a actuar, o la imala imagen puede dejar a todos sin trabajo.

Como siempre digo, cuando publicas en internet estás generando oferta y demanda de algo, o hundiendola. Actúa como tal.