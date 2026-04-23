Una comisión europarlamentaria se inclina por retirar la inmunidad a Alvise Pérez

La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se pronunció este jueves a favor de retirar la inmunidad parlamentaria al líder de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para que prosiga la investigación que le abrió el Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. Los eurodiputados de esta comisión avalaron así el informe redactado por el italiano Mario Furore, eurodiputado del Movimiento Cinco Estrellas y parte del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo