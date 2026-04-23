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Una comisión europarlamentaria se inclina por retirar la inmunidad a Alvise Pérez

Una comisión europarlamentaria se inclina por retirar la inmunidad a Alvise Pérez

La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se pronunció este jueves a favor de retirar la inmunidad parlamentaria al líder de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para que prosiga la investigación que le abrió el Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. Los eurodiputados de esta comisión avalaron así el informe redactado por el italiano Mario Furore, eurodiputado del Movimiento Cinco Estrellas y parte del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo

| etiquetas: comisión , europarlamentaria , retirar , inmunidad , alvise
17 4 0 K 223 Ardilléame
7 comentarios
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angelitoMagno #1 angelitoMagno
Supongo que a Alvise le parecerá bien, él está en contra de los privilegios de los políticos, ¿no?
5 K 59
reivaj01 #2 reivaj01
#1 Le parece bien, pero a ver ahora como paga su defensa porque no tiene un euro. Hay que recordar que su sueldo lo sortea cada mes
1 K 23
tul #3 tul
#2 este nacio rico, ya le pagara papaito la defensa si hace falta
0 K 13
#5 Eukherio *
#2 Y que no recibe sobornos de empresarios a cambio de favores. Está jodido el chaval, por ser honesto de más.
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Lupus #4 Lupus
#1 mis dieses
0 K 9
#6 pirat
salf a salf
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Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #7 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
Mierda, si le quitan la inmunidad ya no podrá presentar todos aquellos papeles que tenia sobre pedro sanchez y que iban a destruir el gobierno, verdad ?
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menéame