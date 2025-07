Comienza una protesta frente al Parlamento ucraniano para exigir la recuperación de la independencia de la NABU y la SAP

Frente a la Verjovna Rada (Parlamento) ha comenzado una protesta para exigir la recuperación de la independencia de las autoridades anticorrupción. “No a las “detenciones públicas” (ni siquiera en el caso de provocadores evidentes). No asumimos las funciones del Estado. Reportaremos el peligro a la policía del diálogo. Esto no es "Maidán". Esta es una protesta pacífica y sin reivindicaciones políticas (no pedimos el derrocamiento del gobierno, un impeachment, elecciones, etc.)", dijeron los organizadores antes de la protesta.