edición general
16 meneos
29 clics
Los comedores universitarios son el orgullo de Francia: 3,30 euros que marcan la diferencia entre la precariedad y el bienestar

Los comedores universitarios son el orgullo de Francia: 3,30 euros que marcan la diferencia entre la precariedad y el bienestar

Son unos 500 comedores gestionados por el Crous (Centre Régional d’Œuvres Universitaires et Scolaires), un organismo público que desempeña un papel clave en la vida estudiantil. Solo en París funcionan alrededor de veinte, fundamentales para una población de más de medio millón de estudiantes. Por 3,30 euros (precio tras la subvención del Estado) los jóvenes (con carné de estudiante) reciben pan, un entrante o ensalada, un plato principal generoso y un postre. Para quienes cuentan con beca, la comida se reduce a un simbólico euro.

| etiquetas: comedores universitarios , francia
14 2 1 K 247 cultura
6 comentarios
14 2 1 K 247 cultura
Milmariposas #1 Milmariposas *
Y aparte de esas ayudas, una inmensa mayoría recibe APL, una ayuda que suele ser de 150€ para alojamiento. Aparte, hay tiendas sociales alimentarias para proveer al estudiante un mínimo semanal de alimentos no perecederos.

maison-etudiante.paris/epiceries-sociales/

Claro que luego, el país vecino tiene una de las deudas mayores del espacio Schengen.
1 K 34
sotillo #2 sotillo
#1 Cuidar la formación educativa pública es la mejor inversión de futuro que puede hacer un país, que llegue a la mayor cantidad posible lo dobla
2 K 45
Milmariposas #5 Milmariposas
#2 Más allá de la universidad pública y gratuita, Francia es un país extremadamente elitista. No hay más que ver a través qué organismos se han educado los "hijos de buenas familias".

www.hec.edu/en&hellip;   » ver todo el comentario
0 K 14
#3 lordban
Seré el raro, pero no veo de qué hay que estar orgulloso. Que a una persona de a pie le cueste más comprar y hacer esa comida ella misma de lo que le cuesta a un estudiante universitario que un sirviente se lo haga no solo no es justo, sino que es un privilegio que añade a la cada vez más notoria diferencia entre la clase universitaria cosmopolita y el resto del proletariado.
0 K 6
teneram #4 teneram
#3 Es broma, no?
0 K 20
#6 chocoleches
#3 Drogas en meneame? Simplemente di NO.
1 K 31

menéame