Colocaba clavos de siete centímetros en alcantarillas para reventar coches: “Le molestaba el ruido del tráfico”

Tapas de alcantarilla levantadas, “sembradas” con puntas, y ruedas pinchadas, día tras día. Una cadena de incidentes sin explicación en la Rúa Cano, y en otros puntos de Mugardos, tenía detrás a un único responsable. La Policía Local de la villa coruñesa ha identificado a un vecino de 67 años, después de pillarlo in fraganti colocando clavos de gran tamaño en la vía pública con un objetivo claro: disuadir a los conductores porque “no soportaba el ruido del tráfico”. Los agentes llevaban tiempo tras la pista. “Se recibían avisos de tapas de...