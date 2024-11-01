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Colocaba clavos de siete centímetros en alcantarillas para reventar coches: “Le molestaba el ruido del tráfico”

Colocaba clavos de siete centímetros en alcantarillas para reventar coches: “Le molestaba el ruido del tráfico”

Tapas de alcantarilla levantadas, “sembradas” con puntas, y ruedas pinchadas, día tras día. Una cadena de incidentes sin explicación en la Rúa Cano, y en otros puntos de Mugardos, tenía detrás a un único responsable. La Policía Local de la villa coruñesa ha identificado a un vecino de 67 años, después de pillarlo in fraganti colocando clavos de gran tamaño en la vía pública con un objetivo claro: disuadir a los conductores porque “no soportaba el ruido del tráfico”. Los agentes llevaban tiempo tras la pista. “Se recibían avisos de tapas de...

| etiquetas: mugardos , clavos , tapa , alcantarilla , tráfico , pinchazo
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3 comentarios
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Oghaio #3 Oghaio
#2 lo que deberían de hacer es ponerlas bien niveladas para que no diesen el golpeteo ese insoportable.
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Oghaio #1 Oghaio
Pues acabo de ver la noticia en otro medio y parece ser que no esque le molestara el tráfico, sino que no soportaba más el golpeteo de las tapas de las alcantarillas. Puedo entender que las haya levantado para ver si las nivelaban, lo de los clavos ya no…
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Aokromes #2 Aokromes
#1 debajo de mi casa hay multiples tapas que en cuanto pasa un coche mete ruido, chapuza de obra que pone las tapas por donde es mas probable que pasen las ruedas en lugar de hacerlo en el centro o entre carriles.
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menéame