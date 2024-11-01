edición general
El Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria aparta a un profesor por presunta «conducta impropia»

Una conversación en una red social «a través del perfil ficticio de una menor de edad» derivó en una «presión de carácter económico» sobre el docente

