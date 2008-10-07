La colección de tapices del siglo XVI que la Catedral de Palencia vendió para poner calefacción

Una investigación localiza en un museo de República Dominicana un paño flamenco del siglo XVI que el cabildo palentino vendió al anticuario británico Lionel Harris en los años treinta para obtener fondos y financiar las obras del edificio. “Comenzamos a revisar la información disponible en el catálogo monumental de Palencia y los testimonios de ventas que se produjeron en la catedral en los años veinte”, revela Martínez Ruiz, que ya era consciente, de la intensa actividad comercial registrada en el templo en aquella época.