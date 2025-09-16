·
5
meneos
21
clics
El COI defiende la presencia de Israel en competiciones internacionales
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha asegurado este martes que Israel respeta la Carta Olímpica ("constitución" oficiosa de la organización)
etiquetas
:
coi
,
juegos olímpicos
,
israel
actualidad
actualidad
#1
Graffin
Cómplices de genocidas.
2
K
41
#4
XtrMnIO
No tuvieron los nazis en el siglo XX sus olimpiadas? Pues porqué no van a tener también unas los sionazis en el siglo XXI?
0
K
13
#6
mente_en_desarrollo
6 El disfrute de los derechos y libertades establecidos en esta Carta Olímpica
debe garantizarse sin ningún tipo de discriminación, ya sea por raza, color, sexo,
orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen
nacional o social, riqueza, nacimiento u otra condición.
4 La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener acceso
a la práctica del deporte sin discriminación de ningún tipo, en el respeto de los
derechos humanos reconocidos internacionalmente y dentro del ámbito de
competencia del Movimiento Olímpico. El espíritu olímpico exige comprensión
mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio
Los cojones cumple Israel con estos 2 puntos de la carta olímpica.
0
K
12
#9
Jointhouse_Blues
Dios, con que desparpajo y desvergüenza se retratan todos los negacionistas y los lameculos colaboradores.
0
K
12
#3
Jaime131
Los demás países deberían boicotear al COI retirándose de todas las competiciones.
0
K
11
#8
Pertinax
*
Si Berlín fue sede olímpica en 1936... pues eso.
0
K
9
#2
Format_C
Pues menuda mierda de carta
0
K
7
#10
Lyovin81
Creo que queda claro que los tentáculos del sionismo están metidos en todos los estamentos de la sociedad. No nos damos cuenta de la influencia de estos cerdos en todos los ámbitos y por todo occidente.
0
K
7
#5
DayOfTheTentacle
Que sorpresa... poderoso don dinero.
0
K
7
#7
Galero
#5
Y además poco, que los del COI se venden por cuatro perras.
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
