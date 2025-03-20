edición general
25 meneos
23 clics
El cofundador de los helados Ben & Jerry's dimite por las presiones de los dueños contra sus campañas progresistas

El cofundador de los helados Ben & Jerry's dimite por las presiones de los dueños contra sus campañas progresistas

La dimisión de Greenfield es el último episodio de la amarga disputa abierta desde que Unilever se desdijo de un acuerdo para que Ben & Jerry's no vendiese helados en los territorios palestinos ocupados por Israel, donde la decisión había suscitado fuertes críticas. Unilever vendió la filial israelí a una empresa local tras aquel movimiento, lo que provocó que el fabricante de helados denunciase a la matriz. El pleito acabó con un acuerdo extrajudicial en 2022.

| etiquetas: unilever , israel , palestina , ben jerrys , helados
21 4 0 K 176 actualidad
7 comentarios
21 4 0 K 176 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
Cohen fue acusado en mayo de “aglomeración y obstrucción” tras ser detenido durante una protesta contra el bloqueo de Gaza durante una sesión del Senado estadounidense.

Un vídeo grabado en el lugar y publicado por Cohen en redes sociales muestran como es arrastrado fuera de la sala, esposado y expulsado.

Cohen y Greenfield fundaron Ben & Jerry's en 1978 tras hacer un curso de cinco dólares sobre fabricación de helados por correspondencia.

La pareja, que se conoce desde que iban al colegio en Long Island, en Nueva York, abrió su primera tienda con la misión de “hacer avanzar los derechos y la dignidad humanos”.
7 K 101
Supercinexin #2 Supercinexin
Pues ya está, ahora lo mismo me da comprar Ben & Jerry que Haagen Dazs, cuyo helado de Nueces de Macadamia está buenísimo, como también lo está el de Chocolate Belga, hostia qué buenos. Compraba Ben & Jerry porque éste tío me caía bien pero si los fachas y sionistas de su Junta de Accionistas le han echado, no tengo ya ningún aliciente moral para seguir haciéndolo.
2 K 38
skaworld #5 skaworld
"Un portavoz de TMICC señaló que la compañía estaría “eternamente agradecida” a Greenfield por su papel en la fundación de la empresa, pero que “estaba en desacuerdo con su perspectiva” y había intentado trabar una “conversación constructiva” con ambos cofundadores sobre cómo reforzar la marca."

Ejemplo de libro de lengua de serpiente
2 K 32
#4 eqas
Pero si se vendieron a Unilever, uno de los grandes.... esperaban ser independientes?
2 K 31
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Ahora pondrán a uno de su cuerda y tas estaría
0 K 20
jacm #7 jacm
Creo que Frigo también es de Unilever.
Otra marca que conviene no comprar.
0 K 11

menéame