El cofundador de los helados Ben & Jerry's dimite por las presiones de los dueños contra sus campañas progresistas

La dimisión de Greenfield es el último episodio de la amarga disputa abierta desde que Unilever se desdijo de un acuerdo para que Ben & Jerry's no vendiese helados en los territorios palestinos ocupados por Israel, donde la decisión había suscitado fuertes críticas. Unilever vendió la filial israelí a una empresa local tras aquel movimiento, lo que provocó que el fabricante de helados denunciase a la matriz. El pleito acabó con un acuerdo extrajudicial en 2022.