El cofundador de los helados Ben & Jerry's dimite por las presiones de los dueños contra sus campañas progresistas

La dimisión de Greenfield es el último episodio de la amarga disputa abierta desde que Unilever se desdijo de un acuerdo para que Ben & Jerry's no vendiese helados en los territorios palestinos ocupados por Israel, donde la decisión había suscitado fuertes críticas. Unilever vendió la filial israelí a una empresa local tras aquel movimiento, lo que provocó que el fabricante de helados denunciase a la matriz. El pleito acabó con un acuerdo extrajudicial en 2022.
Un vídeo grabado en el lugar y publicado por Cohen en redes sociales muestran como es arrastrado fuera de la sala, esposado y expulsado.
Cohen y Greenfield fundaron Ben & Jerry's en 1978 tras hacer un curso de cinco dólares sobre fabricación de helados por correspondencia.
La pareja, que se conoce desde que iban al colegio en Long Island, en Nueva York, abrió su primera tienda con la misión de “hacer avanzar los derechos y la dignidad humanos”.
Ejemplo de libro de lengua de serpiente
Han tenido varios juicios, pero sabemos como ha acabado
Saludos
Otra marca que conviene no comprar.