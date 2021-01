El cofundador de Glovo: "Querer tener tres trabajos a la vez empieza a ser una realidad"

La plataforma sindical de repartidores Riders x Derechos ha recuperado en su cuenta de Twitter una antigua entrevista de Sacha Michaud, cofundador de Glovo, en la que dice que es "una tendencia en la sociedad" querer más flexibilidad laboral. "No queremos jefes. Queremos hacer tres trabajos a la vez. ¿No? Empieza a ser una realidad", afirma Michaud a la pregunta de si el modelo de negocio de Glovo precariza las condiciones de los repartidores. "Yo creo que no. Tienes que poner todo en su contexto. Si tienes una estructura de cuarenta horas y as