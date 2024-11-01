Los cocineros de Windsor, indignados con el servicio secreto de EEUU: se empeñaron en probar la comida antes de servirla a Trump

Según el Daily Mail, el lujo y la ceremonia que se apreciaron en la cena tuvieron un reverso polémico: un enfrentamiento entre el personal de cocina del Castillo y el servicio secreto de Estados Unidos. Tal y como recoge este medio, varios miembros del equipo del servicio secreto que custodiaba al presidente Trump fueron a las cocinas para supervisar la preparación del menú, e incluso probaron la comida, lo que los cocineros consideraron como algo ofensivo.