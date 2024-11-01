edición general
Un coche-patrulla de 62.000 euros de la Ertzaintza sale a subasta en Zaragoza con un precio inicial de un euro

Es un Seat León de 2018 que fue retirado este 2025 del servicio con la llegada de los nuevos BMW y que mantiene algunas pistas que delatan su vida anterior

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Sale por un euro pero en esas subastas todo es una pura mafia, pocos particulares pueden entrar por lo que piden.
#2 BurraPeideira_
Normal, con la de fascistas que se sentaron ahí algo contagioso habrán dejado.
#6 Beltza01 *
62.000€. ¿Qué lleva en el maletero?
taSanás #3 taSanás
Es flipante el parque automovilístico de algunas fuerzas de seguridad, tiran con pólvora de rey
Black_Txipiron #4 Black_Txipiron
#3 han cambiado los Seat León por BMW... Mejoran el método a pasos agigantados
taSanás #5 taSanás
#4 al menos ayudan comprando producción local xD
