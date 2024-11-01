Clásicos hack and slash de los 80 que definieron el género

Los juegos hack and slash son un género de los videojuegos que se centran principalmente en el combate cuerpo a cuerpo, donde los personajes luchan contra hordas de enemigos a través de diferentes niveles repletos de acción. Los primeros ejemplos de títulos que comenzaron a reunir algunas de las características propias del género, los encontramos desde principios de los años 80, en los orígenes de los videojuegos de Rol.