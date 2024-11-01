edición general
Clásicos hack and slash de los 80 que definieron el género

Los juegos hack and slash son un género de los videojuegos que se centran principalmente en el combate cuerpo a cuerpo, donde los personajes luchan contra hordas de enemigos a través de diferentes niveles repletos de acción. Los primeros ejemplos de títulos que comenzaron a reunir algunas de las características propias del género, los encontramos desde principios de los años 80, en los orígenes de los videojuegos de Rol.

inthenite #1 inthenite
Qué buenos los de la lista. Jugué en su día al Golden Axe, Shinobi, Rastan y Rygar.
