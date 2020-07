Cita con Rama, la aventura conversacional

Basado en la famosa novela de ciencia ficción "Cita con Rama" (Rendezvous with Rama), escrita por Arthur C. Clarke en 1972, la compañía Telarium lanzaba en 1984 el videojuego Rendezvous with Rama, una aventura interactiva futurista de ciencia ficción bastante compleja, que apenas tuvo repercusión en la época a pesar del gran éxito conseguido por el libro. Manteniendo de forma bastante fiel la trama original de la novela, la historia del juego se sitúa cuando se descubre un asteroide gigante no catalogado que se está acercando a la Tierra [...]