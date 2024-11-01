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Cinco polluelos se tiran de un precipicio [ENG]  

Los polluelos se tiran de un precipicio. Abajo del mismo se encuentran sus padres oca. Pero no todos los polluelos logran sobrevivir. (04:16)

| etiquetas: polluelo , precipicio , oca
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