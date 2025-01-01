edición general
Cinco actores heridos tras volcar un coche de atrezzo en el parque de ocio Puy du Fou Toledo

Cinco actores heridos tras volcar un coche de atrezzo en el parque de ocio Puy du Fou Toledo

El accidente laboral se ha producido la pasada noche y todos ellos han sido trasladados al Hospital de Toledo, según informa el Servicio de Emergencias 112

18 comentarios
jonolulu
El historial de accidentes laborales de Puy du Fou es terrorífico

juliusK
#3 teniendo en cuenta quienes son los dueños...

Puy du Fou: la historia al servicio del relato reaccionario share.google/j3mMp1HtGVlaWZ6rp

..y a quien le gusta muchísimo...

Page, sobre Puy du Fou: «Puede ser el acto más importante del siglo en Toledo» share.google/QGysbpzbtVSlVQ1Yw

... quién se lo iba a imaginar.

#6 Katos
#3 ¿6? ¿23? ¿4? Informanos

MoñecoTeDrapo
#3 Debe ser habitual en estos tipos de representaciones en directo, como los circos y algunos espectáculos de variedades.

Aguarrás
No lo conocía y resulta que es un parque de un ultraderechista franchute, obsesionado con la religión. :-S

Guanarteme
#5 El "puturrú de fuá"...... :palm:

Cuenta unas batallitas, por lo visto, de "moros" malos VS. cristianos buenos y "mira que guay era el pasado con todo el pueblo sirviendo a la nobleza sin rechistar y con buena cara" que resultan espeluznantes.

Al que sepa de historia le chirría mucho el relato, pero para el público "corriente" le entra muy bien porque el espectáculo es vistoso y se queda con "el pasado era guay mientras no llegara gente de fuera y la gente era feliz sirviendo a los poderosos".

Wintermutius
#10 "por lo visto", significa que has hablado sin saber. Yo he estado en ese parque (Toledo) y en el de Francia. Es un parque teatralizado, es decir, un conjunto de espectáculos, no un libro de historia. Y como espectáculo, es, quizás de los mejores parques temáticos del mundo. No se cuenta nada espeluznante ni falso. La historia no es una verdad absoluta, y cambia con cada vencedor. Además, todos los espectáculos del parque no van de batallitas. Los hay de la expedición de Colón a…   » ver todo el comentario

Pablosky
#15 vale no tiene por qué contar la historia de manera exacta si es entretenimiento.

Pero el propio dueño de la empresa ha afirmado públicamente que para difundir su ideología (ultraderechista cristiana) ha logrado más con el parque que con sus otras ideas o incluso cuando se dedicó a la política.

:roll:

UnoYDos
#16 A la gente la ideología del espectáculo en general se la pela, probablemente ni la encuentren. Todo el mundo habla de lo bonito que es cuando sale. Nadie sale replanteándose su religión o ideología política. La gente en general, no solo este hombre, sobre estima la capacidad que tiene de convencer a los demás. El día que me encuentre a alguien defendiendo un argumento con la frase "lo vi en Puy du Fou" entonces si debemos preocuparnos de la ideología de este hombre. Y de la estupidez de la gente.

#18 DonaldBlake
#5 Si investigas un poco más, y ves cómo Page se pasó por el forro ciertas cuestiones medioambientales, lo entenderás mejor.

reithor
Espero que se recuperen bien, y que le hayan puesto un excelente seguro laboral.

Wachoski
#8 en un momento del espectáculo nocturno, si,...

ORON
#8 si..... Y no deseo hacer más spoilers...

alcama
Que es un vehículo de atrezzo?

zanguangaco
#1 Atrezo (también escrito utilería o, de forma menos correcta, atrezo) es el conjunto de objetos, enseres y accesorios que aparecen en escena en una representación teatral, película, programa de televisión o sesión fotográfica, y que ayudan a crear la ambientación o a servir como parte de la acción.

alcama
#2 Salen coches en Puy Du Fou?

#7 Katos
atrezo en teatro o escenificacion algo falso que imita la realidad

Wachoski
#7 son coches reales, antiguos, pero funcionando, por lo menos, los que vi


