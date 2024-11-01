edición general
Científicos japoneses duplican la eficiencia de producción solar de hidrógeno usando un fotocatalizador que capta luz hasta 800 nm

La producción de hidrógeno a partir de la luz solar lleva años prometiendo mucho más de lo que ha entregado. No por falta de ideas, sino por un límite físico persistente: gran parte del espectro solar simplemente se pierde. El avance presentado por el equipo japonés no elimina todos los obstáculos, pero sí desplaza uno importante. Y eso ya es decir bastante. Ampliar la ventana de absorción hasta los 800 nm supone entrar en una franja donde la radiación solar es abundante, constante y menos dependiente de condiciones ideales.

2 comentarios
#1 Tensk
¿Pero para qué siguen investigando si en menéame me han dicho que lo del hidrógeno no tiene futuro?
WcPC #2 WcPC
#1 No tiene futuro como vector energético, pero para muchos procesos industriales el hidrógeno es indispensable...
El problema es que algunos solo entienden en binario y la realidad no es binaria.
