edición general
8 meneos
37 clics
Científicos explican por qué recomiendan pasar un día entero sin pantallas: "Es como reconfigurar tu cerebro"

Científicos explican por qué recomiendan pasar un día entero sin pantallas: "Es como reconfigurar tu cerebro"

Pasar un día entero sin pantallas puede parecer una nimiedad pero, si se piensa detenidamente, ¿cuándo fue realmente la última vez que lo hiciste? Actualmente casi todo el mundo se encuentra pegado al teléfono móvil o al ordenador muchas horas del día. Desconectar, sin embargo, parece una buena idea, aunque solo se hace de vez en cuando.

| etiquetas: pantallas , tecnología
6 2 0 K 18 ciencia
5 comentarios
6 2 0 K 18 ciencia
sorrillo #1 sorrillo
Yo lo hice hace un par de fines de semana, no noté ninguna diferencia significativa.
1 K 27
Meinster #2 Meinster
#1 Creo que debería ser más tiempo para que se note, hasta que tu cerebro se habitúe a otro ritmo de procesamiento de la información.
Por nuestra parte, con mi pareja, hace tiempo que nos decidimos porque a partir de 20h no miremos el móvil y lo mantengamos lejos de nosotros. Mejora muchísimo nuestra atención ya sea para ver una peli o serie o para leer (u otra cosa). Disfrutamos mucho más de lo que hacemos.
0 K 11
sorrillo #3 sorrillo *
#2 El titular habla de "pasar un día", en mi caso fueron más de dos. Si mi cerebro se reconfiguró lo hizo de una forma tan sutil que fue inapreciable.
0 K 11
Meinster #4 Meinster
#3 También me parece escaso, pero puede ser muy útil para la gente que está realmente enganchada y no puede parar de mirar las redes sociales, Tu si no estás demasiado enganchando puede que ni lo notases.
0 K 11
sorrillo #5 sorrillo *
#4 La gente suele tener el problema de no querer reconocerse a sí mismo que suele hacer lo que más le apetece, que estar enganchado a las redes sociales es lo que más le apetece, como mirar la televisión era lo que más solía apetecer antes de la generalización del uso de Internet.

La gente se recrimina hacerlo, afirma que debería estar haciendo otras cosas como leer un libro o estar con la familia, cuando en realidad podían hacer cualquiera de esas dos cosas cuando eligieron estar en las redes…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame