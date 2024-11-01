Científicos explican por qué recomiendan pasar un día entero sin pantallas: "Es como reconfigurar tu cerebro"

Pasar un día entero sin pantallas puede parecer una nimiedad pero, si se piensa detenidamente, ¿cuándo fue realmente la última vez que lo hiciste? Actualmente casi todo el mundo se encuentra pegado al teléfono móvil o al ordenador muchas horas del día. Desconectar, sin embargo, parece una buena idea, aunque solo se hace de vez en cuando.
Por nuestra parte, con mi pareja, hace tiempo que nos decidimos porque a partir de 20h no miremos el móvil y lo mantengamos lejos de nosotros. Mejora muchísimo nuestra atención ya sea para ver una peli o serie o para leer (u otra cosa). Disfrutamos mucho más de lo que hacemos.
