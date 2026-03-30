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La ciencia se prepara para un probable aumento del cáncer por los cigarrillos electrónicos: «Un consumidor habitual puede hacer más de 70.000 inhalaciones al año»

La ciencia se prepara para un probable aumento del cáncer por los cigarrillos electrónicos: «Un consumidor habitual puede hacer más de 70.000 inhalaciones al año»

Una revisión de estudios de diferentes tipos sobre cigarrillos electrónicos publicados desde 2017 al 2025 confirma que aquellos que contienen nicotina probablemente son carcinógenos para los humanos y causarán un número aún indeterminado de casos de cáncer de boca y pulmón. Así, la exposición a aerosoles de los cigarrillos electrónicos con nicotina se asocia a algunas de las características clave de la carcinogénesis, como daños al ADN, estrés oxidativo y cambios epigenéticos que aumentan el riesgo de cáncer de la cavidad oral, de pulmón.

| etiquetas: salud , cáncer , cigarrillos electrónicos
10 1 0 K 59 ciencia
2 comentarios
10 1 0 K 59 ciencia
leader #1 leader
:palm: :palm: :palm: :palm: :palm:
2026 señores, y volvemos con la misma historia.
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Vodker #2 Vodker
confirma que aquellos que contienen nicotina probablemente son carcinógenos para los humanos y causarán un número aún indeterminado de casos de cáncer de boca y pulmón

Las 'confirmaciones' de la ciencia son cada día más peregrinas.
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menéame