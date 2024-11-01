El chollo de ser profesor

Los profesores han acumulado motivos a lo largo de los años para exigir mejoras laborales. Se encuentran en demasiadas ocasiones sin las herramientas necesarias para atender a estos alumnos como se merecen, por no decir la dificultad que supone atender los crecientes problemas en materia de salud mental y que llevan a muchos profesores a convertirse en vigilantes de jóvenes con conductas suicidas. Son solo dos ejemplos, pero hay más. A todos aquellos que piensan que es un chollo les recuerdo que nada les impide formarse para hacerlo.