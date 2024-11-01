El chollo de ser profesor

Los profesores han acumulado motivos a lo largo de los años para exigir mejoras laborales. Se encuentran en demasiadas ocasiones sin las herramientas necesarias para atender a estos alumnos como se merecen, por no decir la dificultad que supone atender los crecientes problemas en materia de salud mental y que llevan a muchos profesores a convertirse en vigilantes de jóvenes con conductas suicidas. Son solo dos ejemplos, pero hay más. A todos aquellos que piensan que es un chollo les recuerdo que nada les impide formarse para hacerlo.
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Para tapar su corporativismo de mierda, sumediocre competencia, su llorera continua "Pues haber opositado tú" Pues vale.
Y con esos bueyes hay que arar.
Oigan, que locura, que se tengan que ocupar de que no se les mate un alumno por bulling...
Ese no es mi trabajo, si lo ibas a hacer mejor, haber opositado, súbeme el sueldo.
Ves como no podría leer el temario?
P.d. Enhorabuena, no se suelen tener intercambios de opinion en menéame, con temas polarizantes, con tanto respeto
La crítica es cualquiera a la que siempre se responde esa frase, como si fuese un “rebota rebotar en en tu culo explota”
Cuando escuchas esa frase es sinónimo de “ya, pero es que yo me lo he ganado, es mi plaza!” Sin evaluar siquiera si la crítica tiene sentido.
Te pongo un ejemplo:
A) algunos funcionarios son vagos
B) los funcionarios vagos lo son, en parte, porque saben que no tiene consecuencias para su seguridad económica.
Convendremos que los hay no? (Si es que no, no sigas leyendo)
Aunque solo sea un funcionarios vago en toda España .
Si a un funcionario le dice que eso es injusto, que pagar impuestos para eso es terrible, te contestará SIEMPRE :”pues haberte sacado tú la plaza”
Es decir, quien dice eso de que "si no te gusta que sea funcionaria, haber aprobado unas oposiciones como yo" NO LO DICE una profesora en huelga, lo dice Alicia Martí, que escribe en La… » ver todo el comentario
Lo que discuto, y te vuelvo a regresar a #1, es que cualquiera que diga lo de “haberte sacado tú la oposición” ante una crítica, mostrando lo que piensa de su puesto, y lo que podemos esperar de su desempeño.
Respuesta standard de un funcionario cuando alguien le reprocha algo
Es lo único que se debe contestar a los que creen que la vida mejora cuando otros están tan jodidos como ellos y no entienden que es al revés, que las mejoras de unos es lo único que mejora a todos los demás.