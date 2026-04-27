China prohíbe a Meta comprar la plataforma de IA Manus

Las autoridades chinas anunciaron este lunes un veto al acuerdo por el cual el gigante tecnológico estadounidense Meta adquirió la plataforma china de inteligencia artificial (IA) Manus por 2.000 millones de dólares. En un escueto comunicado publicado en su página web, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforman (CNDR, principal órgano de planificación económica del país asiático) indica que ha «prohibido la inversión extranjera» en Manus y que «ha reclamado a las partes involucradas» que cancelen la operación.
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Esta claro que para China la IA y sus empresas tecnológicas son estratégicas y no las van a dejar ir. Habría que estar muy mermado para permitirlo. Aquí deberíamos hacer lo mismo.
China puede evitar la venta a través de estos fondos, sus verdaderos dueños actuales
*nota: Durante las primeras fase de una empresa de este tipo se necesita mucho dinero, y caer en fondos de capital riesgo, angels, etc. es una tentación muy grande, pero son expertos en hacerse con la propiedad de la misma, quedando los fundadores vendidos