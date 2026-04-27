edición general
13 meneos
13 clics
China prohíbe a Meta comprar la plataforma de IA Manus

China prohíbe a Meta comprar la plataforma de IA Manus

Las autoridades chinas anunciaron este lunes un veto al acuerdo por el cual el gigante tecnológico estadounidense Meta adquirió la plataforma china de inteligencia artificial (IA) Manus por 2.000 millones de dólares. En un escueto comunicado publicado en su página web, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforman (CNDR, principal órgano de planificación económica del país asiático) indica que ha «prohibido la inversión extranjera» en Manus y que «ha reclamado a las partes involucradas» que cancelen la operación.

| etiquetas: guerra comercial , inteligencia artificial , agentes inteligentes
12 1 0 K 146 actualidad
4 comentarios
12 1 0 K 146 actualidad
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Qué envidia de estado defendiendo los intereses de sus ciudadanos.
6 K 84
#2 HangTheRich *
Jodete Zuck.
Esta claro que para China la IA y sus empresas tecnológicas son estratégicas y no las van a dejar ir. Habría que estar muy mermado para permitirlo. Aquí deberíamos hacer lo mismo.
3 K 53
Suigetsu #3 Suigetsu
Pero si la empresa se movió a Singapur. Entiendo que poco pueden hacer.
0 K 10
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
#3 Recibió varias rondas de financiación de al menos 3 grandes fondos de inversión chino (ZhenFund, Tencent y Sequoia) ahora los fundadoras seguramente controlen menos del 50% de la empresa

China puede evitar la venta a través de estos fondos, sus verdaderos dueños actuales


*nota: Durante las primeras fase de una empresa de este tipo se necesita mucho dinero, y caer en fondos de capital riesgo, angels, etc. es una tentación muy grande, pero son expertos en hacerse con la propiedad de la misma, quedando los fundadores vendidos
0 K 15

menéame