China no tiene rival en baterías y paneles solares. Ya está lista para arrasar también a las farmacéuticas occidentales

La cuota de China en el mercado de las células fotovoltaicas mundial roza el 80%, y por el momento solo India parece tener la capacidad de perturbarle a largo plazo. Su capacidad de fabricación es 17 veces mayor que la del resto del planeta junto, lo que ha animado a la Administración china a respaldar la fabricación de más de 1.000 GW en capacidad de células de tipo N a medida que los demás países van cumpliendo sus compromisos de emisiones netas.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
China tiene la capacidad de reducir drásticamente el coste de la atención médica

Y eso, queridos niños, es algo que Occidente no quiere permitir. :roll:
Narmer #3 Narmer
#1 Con el dinero que maneja la UE, mira si no sería fácil montar una farmacéutica pública para toda la UE, contando con todas nuestras universidades y hospitales públicos para llevar a cabo investigación y ensayos clínicos. Los medicamentos se podrían después distribuir a precio de coste, rebajando la factura de todas las sanidades europeas.
rogerius #5 rogerius
#3 ¡Comunismo! (Bien).
Narmer #7 Narmer
#5 Ahora mismo privatizamos ganancias y socializamos las pérdidas. De todos modos, hay cosas del comunismo que, bien implementadas y gestionadas, pueden ser muy beneficiosas para la mayor parte de la población. Y creo que esta es una de ellas.
Ludovicio #8 Ludovicio
#3 ¿Y no hacer un obsceno negocio con la necesidad y la vida de la gente? :ffu: :ffu:

El capitalismo no lo permitirá.
calde #4 calde
#1 y mucho menos EEUU!

Se viene guerra
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
#1 El lobby farmacéutico europeo va a luchar para que sigamos con medicamentos caros y harán todo lo posible para poner barreras a China.
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96
¿Cómo van a sobrevivir las pobres empresas farmacéuticas estadounidenses? No pueden permitir que China ofrezca medicamentos baratos.

Imaginaos, un diabético que pudiese comprar insulina barata ¿Pero qué locura es esta?
Connect #10 Connect
Aprobar un medicamento no es como un panel solar:puede llevar años y años y más en Europa.

Lo que si puede hacer es montar hospitales para tratamientos en la propia China. Es turismo médico. Países como la India, se han especializado en cirugía de rodilla. A nosotros eso no nos afecta porque lo cubre la seguridad social, pero hay muchos países que no y en los suyos una intervención quirúrgica es muy cara
ur_quan_master #11 ur_quan_master
Hace falta un movimiento similar al del software libre en la sanidad
#2 perica_we *
si sólo en occidente alguien de los jefazos hubiera pensado que iban a venderse tantas placas fotovoltáicas... que iban a montar un buen negocio....
pero no sólo lo vieron sino que lo prohibieron, y ahora... dinerito para china...
