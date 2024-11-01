China instaló en 2025 más capacidad eléctrica eólica de la que EEUU ha desplegado en su historia. Y es solo el principio

Ocho de los diez mayores fabricantes del mundo ya son chinos. Mientras Pekín despliega plataformas de 10 MW a precios imbatibles, las regulaciones de EEUU y Europa están disparando los costes de los proyectos eólicos. China lidera la tecnología verde más competitiva, Occidente la teme y la frena a base de aranceles, y, en última instancia, la factura de este bloqueo la acaba pagando el clima.
La capacidad instalada no equivale a energía generada real (factor de capacidad). El carbón y gas en USA tienen factores de capacidad mucho más altos (~50–80%) que el viento/solar chino (~20–35% promedio)
Ademas el titulo es técnicamente cierto en GW instalados, pero induce a pensar que China "superó" a USA en energía limpia o efectiva, cuando en realidad incluye mucho carbón y tiene menor producción real por GW instalado.