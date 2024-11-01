edición general
Chicago: Mujer empujada violentamente al suelo por un agente de ICE [ENG]  

Vídeo de un agente de ICE empujando violentamente al suelo a una mujer. Chicago.

| etiquetas: chicago , ice
5 comentarios
17 3 0 K 171 CamisaParda
#1 Grahml *
Le quitó la mascara antes de ser empujada.

Aquí se ve quién es  media
6 K 107
Thornton #3 Thornton
En Alemania eran los camisas pardas
1 K 28
Dene #2 Dene
Me alucina que todavía no hayan salido noticias de " agente de ICE descuartizado por sus vecinos "
Tan borregos son?
0 K 12
LoboAsustado #4 LoboAsustado
#2 Si lo hacen bien , no saldría esa noticia , sino "agentes del ice no se presentan a trabajar y no pueden ser localizados".
0 K 9
#5 lameth
¿Y ese es yanki?
0 K 10

