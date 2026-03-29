La chavalada, los móviles y sus cerebros en obras. Otro argumentario

El tema de los móviles y su descontrolado o excesivo uso por parte de la chavalada está de moda (por fin, ya era hora). Sin embargo, siempre termino arqueando la ceja cuando leo los comentarios de muchos usuarios en muchas de las noticias relacionadas. Los últimos han sido a propósito de esta noticia www.meneame.net/story/paso-paises-bajos-dos-anos-despues-prohibir-uso- , aunque vale cualquiera que hable del mismo tema.

Para mí los argumentos más aplastantes para que los chavales no lleven móvil, no al colegio o al instituto, no, sino que NO TENGAN MÓVIL de uso personal y continuo en absoluto, son argumentos médicos y científicos, y me da que éstos deberían de estar en el fragor del diálogo, pero no… En lugar de eso leo comentarios del tipo, “es que no se les puede prohibir, es su derecho”, “Es cuestión de educación, hay niños que saben poner el teléfono en silencio y no molestan a los demás con su uso en la escuela”, “a mí nadie me dice cómo educar a mi hijo”… Nadie hoy día podría esgrimir argumentos de este tipo para, por ejemplo, defender el uso del tabaco en menores, o el alcohol, ¿por qué sí con el tema del móvil?

El cerebro es un órgano que no termina de desarrollarse completamente hasta cerca de los 21 años. No es solo que “pasen mucho tiempo con el móvil”, es que ese tiempo está moldeando físicamente el órgano que dirigirá sus vidas. Por ejemplo, actualmente la mayor parte de la comunidad científica considera que, para adolescentes de 13 y 14 años, más de 2 horas diarias de ocio digital ya empieza a correlacionarse con cambios negativos. El problema no es la pantalla en sí, sino, entre otras cosas, lo que se conoce como “coste de oportunidad”: lo que el cerebro deja de hacer mientras está conectado. En el cerebro de los chavales, entre otras cosas, se está produciendo la poda sináptica (el cerebro elimina lo que no se usa para ganar eficiencia) y también se está llevando a cabo la mielinización (su cableado se hace más rápido). Estos procesos son potentísimos y generalmente acompañan un desarrollo del chaval en el que la socialización y el aprendizaje son el centro de su atención. Los móviles, pantallas, etc, conectados 24/7, están robando ese centro.

El Córtex prefrontal es nuestro “freno de mano” y no termina de madurar hasta los 25 años. Esta zona se encarga de planificar, de controlar impulsos y medir consecuencias; casi nada.

A mi me gusta ver el cerebro como otro miembro del cuerpo, como las piernas, por ejemplo… Vaya, casi que podríamos no usarlas para casi nada, como en la película Wall-e, total, podríamos ir a todos los sitios sentados en vehículos cómodos sin cansarnos, para qué usarlas… y acabarían atrofiadas, sin capacidad. Como hablamos de las piernas, los argumentos caen por su propio peso, usarlas nos proporciona autonomía y, ea, caminamos, es natural… pero el cerebro no lo percibimos con la misma naturalidad. Las redes sociales y los juegos están diseñados para producir ráfagas de dopamina, la hormona del placer inmediato, y si el cerebro se acostumbra a estímulos constantes y de fácil e inmediato acceso, el córtex prefrontal no se ejercita. Pero es que, además, hay consecuencias físicas demostrables causadas por esta exposición, como adelgazamiento prematuro del córtex cerebral, y un córtex más fino se traduce en una menor capacidad para gestionar la frustración y mantener la atención, entre otras cosas.

Este uso continuado no solo afecta al desarrollo de las estructuras cerebrales, sino a cómo nuestra chavalada se siente y a cómo se relaciona con el mundo. A menudo oigo cosas como que los “nativos digitales” pueden hacer muchas más cosas a la vez y, de nuevo, la ciencia lo desmiente: el cerebro no hace multitarea, hace “conmutación rápida” y esto agota la energía mental, reduce la capacidad de “memoria de trabajo” y, a la larga, dificulta que puedan profundizar en conceptos complejos o leer un libro sin sentir ansiedad. No me parece poca cosa…

Capítulos aparte, importantísimos, están el bienestar mental y las habilidades sociales. La socialización digital es “asíncrona” y editada, y está privada de millones de estímulos sensoriales que sí están presentes cuando hay contacto visual o lenguaje no verbal. El cerebro pierde práctica en leer micro expresiones y desarrollar una empatía más completa.

Hay un término súper duro que me llamó mucho la atención cuando lo conocí: “Soledad Acompañada”: Paradójicamente, cuantas más horas se pasan en redes, apps de mensajería, etc, mayor es la sensación de aislamiento y el riesgo de desarrollar ansiedad social. Esto va muy ligado a otro término muy jodido: FOMO. Tal y como se define en la red, copio y pego, “El FOMO (o Fear of Missing Out) es un tipo de ansiedad social caracterizada por el temor persistente a perderse experiencias, noticias, eventos o interacciones relevantes que otros están disfrutando. Se intensifica con el uso de redes sociales, generando la necesidad constante de estar conectado, comparación social y frustración”.

Mi opinión la tengo bastante formada ya.

Para mí, el principal problema es que el mundo adulto ya es presa de un uso abusivo y descontrolado de los móviles y sus ecosistemas; esto dificulta enormemente “ver” el problema, porque implicaría también reconocer nuestro propio problema de adicción y abuso. Si supiéramos educar a nuestra chavalada en que el uso del móvil vendrá a una edad más tardía, como el carné de conducir o el derecho a beber alcohol, quizás les sería más fácil, cuando llegase el momento, ser dueños de su atención, y no esclavos de un algoritmo.