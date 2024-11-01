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ChatGPT y la invasión de goblines

ChatGPT y la invasión de goblines

Los desarrolladores apuntan que hay muchas razones para la proliferación de los goblines. Uno de los puntos claves ha sido la introducción de una personalidad con tendencias vinculadas a la cultura Nerd. De allí vienen los primeros goblines. Fue con el lanzamiento de ChatGPT 5.1 que la mención a estas criaturas aumentó un 175%. Luego del lanzamiento de ChatGPT 5.4 se produjo un nuevo aumento en las referencias. La IA con esta personalidad concentraba el 2,5% de las respuestas de ChatGPT, y el 66,7% de las que contenían el término goblin.

| etiquetas: inteligencia artificial , goblins , chatgpt , openai
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5 comentarios
3 0 0 K 40 tecnología
SeñorPeabody #2 SeñorPeabody
Por supuesto. Las IA de última generación están siendo alimentadas con contenidos propios de los últimos 24 meses, por lo que su degeneración es inminente en las próximas versiones.
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masde120 #3 masde120
Este ejemplo es claro de por qué una IA puede acabar rapidamente con la humanidad. Una simple instrucción un poco desalineada a una IA muy poderosa, puede muy rápidamente desscontrolarse y ser el fin de todo.
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sorrillo #1 sorrillo
Si sigue evolucionando lo esperable es que acabe siendo terraplanista.
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Battlestar #4 Battlestar
Goblins  media
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tommyx #5 tommyx
Ghosts and goblins  media
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menéame