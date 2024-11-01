ChatGPT y la invasión de goblines

Los desarrolladores apuntan que hay muchas razones para la proliferación de los goblines. Uno de los puntos claves ha sido la introducción de una personalidad con tendencias vinculadas a la cultura Nerd. De allí vienen los primeros goblines. Fue con el lanzamiento de ChatGPT 5.1 que la mención a estas criaturas aumentó un 175%. Luego del lanzamiento de ChatGPT 5.4 se produjo un nuevo aumento en las referencias. La IA con esta personalidad concentraba el 2,5% de las respuestas de ChatGPT, y el 66,7% de las que contenían el término goblin.