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El chabolismo se dispara en Valencia con 14 asentamientos
Compromís denuncia el aumento del problema y en puntos como el antiguo circuito de Fórmula 1 se multiplican por cinco los habitantes en cuatro años.
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Blackat
En Barcelona se comienzan a ver tiendas de campaña bajo cada puente...hace mas de 40 años que no recuerdo algo igual...
Pero para chabolas...las mejores chabolas las de Madrid...
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