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El chabolismo se dispara en Valencia con 14 asentamientos

El chabolismo se dispara en Valencia con 14 asentamientos

Compromís denuncia el aumento del problema y en puntos como el antiguo circuito de Fórmula 1 se multiplican por cinco los habitantes en cuatro años.

| etiquetas: chabolas , vivienda , crisis
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1 comentarios
2 0 2 K 15 actualidad
Blackat #1 Blackat
En Barcelona se comienzan a ver tiendas de campaña bajo cada puente...hace mas de 40 años que no recuerdo algo igual...

Pero para chabolas...las mejores chabolas las de Madrid...
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menéame