CHA no se cree la gran coalición de izquierdas ante los vetos cruzados de Podemos, IU y Sumar

A menos de una semana de que concluya el plazo para comunicar a la Junta Electoral las posibles coaliciones electorales de cara a los comicios del 8 de febrero en Aragón, la unión de todos los partidos a la izquierda del PSOE no cuaja a ojos de Chunta Aragonesista que exige que se levanten los vetos cruzados que mantienen Podemos, IU y Sumar y se presente una propuesta en una mesa de diálogo con los cuatro actores a la que la formación aragonesista sigue mostrándose dispuesta a acudir.

Qué suicidio tan bonito le va a quedar a la izquierda en Aragón. :wall:
#1 Un millón de votos más a Sánchez
Votar a podemos es casi como hacerlo a la ultraderecha. En la ciutat d'Alacant, nerea belmonte le "devolvió" la alcaldía al pp como ya hicieron por sus rencillas en Madrid y parece que deseen para todo el resto con sus boicots.
A diferencia de esquerra y bildu, los más tocapelotas están siendo podemos y compromís con junts...
#3 En realidad en este caso es cosa de Chunta, que no quiere ceder su granero de votos.
Pero tienes razón en que Podemos es una cosa casi esperpéntica.
En Aragón no tienen un solo concejal, pero es que ni alguno en un pueblo perdido. Mantienen un diputado que, si se presentan solos, perderán seguro. Vamos, que hacerles caso es perder el tiempo porque es un partido irrelevante.
Podemos quiere ir por libre, eso está claro. No veo problema en que la izquierda haga alianzas electorales con ellos, pero sabiendo y aceptando que van a ir al grupo mixto, y que van a dar por saco todo lo que puedan.
Lo que nadie debería aceptar son sus vetos. ¿Que quieren ir solos? Estupendo también.
Los demás deberían ir juntos, y se debería ir valorando ya una coalición diferenciada con el PSOE para el Senado y las provincias pequeñas.
Disidentes!!!!

Votad al fpj y olvidaos de los vendidos del fjp
