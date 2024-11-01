CHA no se cree la gran coalición de izquierdas ante los vetos cruzados de Podemos, IU y Sumar

A menos de una semana de que concluya el plazo para comunicar a la Junta Electoral las posibles coaliciones electorales de cara a los comicios del 8 de febrero en Aragón, la unión de todos los partidos a la izquierda del PSOE no cuaja a ojos de Chunta Aragonesista que exige que se levanten los vetos cruzados que mantienen Podemos, IU y Sumar y se presente una propuesta en una mesa de diálogo con los cuatro actores a la que la formación aragonesista sigue mostrándose dispuesta a acudir.