El CEO de Nvidia dice que los centros de datos tardan unos tres años en construirse en EE. UU., mientras que en China "pueden construir un hospital en un fin de semana" [EN]

Huang advirtió que China puede construir grandes proyectos a velocidades asombrosas. La velocidad con la que China puede construir infraestructura es solo una de sus preocupaciones, también le preocupa la capacidad energética comparativa de ambos países para sustentar el auge de la IA. China tiene "el doble de energía que nosotros, y nuestra economía es mayor que la suya. No me parece lógico". Agregó que la capacidad energética de China continúa creciendo “directamente”, mientras que la de Estados Unidos se mantiene relativamente estable.