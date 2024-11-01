Los centros de datos consumirán el 70 por ciento de los chips de memoria fabricados en 2026: la escasez de suministro provocará que la escasez de chips se extienda a otros sectores [ENG]

Un informe reciente de Tom's Hardware destaca que se espera que los centros de datos consuman el 70 % de los chips de memoria producidos en todo el mundo para 2026, impulsados por la gran demanda de IA. Este déficit de suministro provocará una escasez de chips que se extenderá a otros segmentos, incluido el sector automotriz, televisores y electrónica de consumo. La situación se compara con los retrasos en la producción experimentados durante la pandemia de Covid, cuando los fabricantes tuvieron dificultades para cubrir suministros de memoria.