Los centros de datos consumirán el 70 por ciento de los chips de memoria fabricados en 2026: la escasez de suministro provocará que la escasez de chips se extienda a otros sectores [ENG]

Un informe reciente de Tom's Hardware destaca que se espera que los centros de datos consuman el 70 % de los chips de memoria producidos en todo el mundo para 2026, impulsados por la gran demanda de IA. Este déficit de suministro provocará una escasez de chips que se extenderá a otros segmentos, incluido el sector automotriz, televisores y electrónica de consumo. La situación se compara con los retrasos en la producción experimentados durante la pandemia de Covid, cuando los fabricantes tuvieron dificultades para cubrir suministros de memoria.
Yo ya estoy corriendo en círculos con las manos en la cabeza.
¿Pero cuánto tiempo podrá AMD proteger a los gamers del caos de los precios?
AMD se ha comprometido a mantener sus productos Radeon, que se encuentran entre las mejores tarjetas gráficas disponibles, asequibles para los consumidores habituales, y no solo para los entusiastas con mucho dinero. Dado que los precios de las… » ver todo el comentario