El centro de cría del urogallo de Valsemana en León se consolida como referente en investigación

Lidera avances en la cría de la especie, recogidos en publicaciones científicas, fruto de la colaboración con el INIA-CSIC y expertos europeos en reproducción artificial. Los resultados demuestran que el esperma en urogallinas se mantiene hasta los 21 días, un avance para la cría en cautividad.El centro se ha consolidado como un referente internacional en la investigación y generación de conocimiento sobre esta especie amenazada, gracias a una intensa actividad científica que ya suma siete publicaciones en revistas de prestigio.