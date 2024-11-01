·
Catorce años de guerra judicial por los bombardeos fascistas de Barcelona: "Aún queda la vía civil"
Un juzgado de la Ciudad Condal acaba de concluir sin ningún procesamiento la causa abierta contra varios aviadores de la Aviazione Legionaria ita
|
etiquetas
:
bombardeos fascistas
,
barcelona
,
guerra judicial
