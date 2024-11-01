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Castelló activa una campaña antidrogas en colegios con la unidad canina

El objetivo principal de esta campaña es continuar avanzando en las labores de prevención frente al consumo de sustancias estupefacientes entre menores y jóvenes

| etiquetas: castelló , castellón , campaña , anridrogas , unidad canina
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taSanás #1 taSanás
Deja que los chavales camelen como quieran camelar
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menéame