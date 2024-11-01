La cascada más grande del mundo

En el corazón de la selva venezolana, en el estado Bolívar, se encuentra el Salto Ángel, conocido como la cascada más alta del mundo y, popularmente, como “la más grande” por su imponente escala. Esta maravilla natural cae desde la cima del Auyán-tepui (una de las emblemáticas mesetas tabulares o tepuyes de la Guayana venezolana) dentro del Parque Nacional Canaima. Con una altura total de 979 metros y una caída libre ininterrumpida de 807 metros, el Salto Ángel triplica la altura del Empire State Building...