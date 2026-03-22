edición general
5 meneos
20 clics
Casas que no existen: Más de 15.000 viviendas en rústico en Mallorca podrían ser ilegales

Casas que no existen: Más de 15.000 viviendas en rústico en Mallorca podrían ser ilegales

«¿Cómo hemos acabado teniendo casas por todo un territorio que no estaba pensado para construir?», es la pregunta con la que el urbanista Miquel Rosselló Xamena resume el espíritu de Casas que no existen, el proyecto de investigación que ha impulsado desde el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Una realidad, la expansión del ladrillo en el campo, que no es exclusiva de Mallorca sino que se reproduce por todo el Mediterráneo.

| etiquetas: casas , mallorca , suelo rústico , ilegales
4 1 0 K 51 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
emmett_brown #1 emmett_brown
Las viviendas en "rústico" son ilegales todas. Otra cosa es que prescriba y se regularicen.
0 K 12
#3 sisi
#1 En rustico se puede construir ahora mismo legalmente siempre que la parcela supere los 14000 metros y no este en una area protegido. Hace unos años era la mitad, y mas atras no habia tamaño minimo. Asi que decir que todas las viviendas en rustico son ilegales es falso.
Es mas, es facil saber si una vivienda en rustico es legal mirando si tiene suministros. Sin papeles no hay contador...Aunque muchas veces como habia permisividad las ampliaciones se hacian a lo libre, y cuando se queria vender el banco ponia pegas porque lo que no es legal no puede tasarse.
0 K 12
taSanás #2 taSanás
"¿Cómo hemos acabado teniendo casas por todo un territorio que no estaba pensado para construir?"

vaya, así que los territorios están pensados o no para construir? no será la arbitrariedad del plan urbanístico que toque en cada momento?
0 K 7

menéame