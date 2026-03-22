Casas que no existen: Más de 15.000 viviendas en rústico en Mallorca podrían ser ilegales

«¿Cómo hemos acabado teniendo casas por todo un territorio que no estaba pensado para construir?», es la pregunta con la que el urbanista Miquel Rosselló Xamena resume el espíritu de Casas que no existen, el proyecto de investigación que ha impulsado desde el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Una realidad, la expansión del ladrillo en el campo, que no es exclusiva de Mallorca sino que se reproduce por todo el Mediterráneo.