Casado: "El coste económico del cierre debe asumirlo el Estado"

"El Gobierno pretende hibernar la economía pero con sus medidas puede congelarla años. El coste económico del cierre debe asumirlo el Estado, no las empresas y sus trabajadores. Y debe mejorar la seguridad jurídica y los plazos de los ERTEs en vez de criminalizar a los empleadores. Empresas y autónomos no piden crédito sino liquidez, y la prometida por el Gobierno no llega. ¿Qué sentido tiene dar ayudas con una mano para quitárselas en impuestos con la otra? Hay que atrasar el cobro de impuestos, bajarlos todos".