Desde 2015, al 69% de los concursos públicos de medios aéreos para la extinción de incendios forestales solo se presentó una empresa, sin rivales. El Ministerio de Agricultura ha notificado a la CNMC estas y otras prácticas que pueden ser señal de reparto de mercado.
—por ejemplo, la creación de servicios públicos, la compra de aviones apagafuegos—, son consideradas por la UE como mero gasto y acabará por engrosar el déficit —menos las armas, que eso sí se ve con buenos ojos desde Bruselas.