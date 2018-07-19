edición general
8 meneos
7 clics

El cártel del fuego continúa usando prácticas anticompetitivas para ganar contratos públicos (HEMEROTECA)

Desde 2015, al 69% de los concursos públicos de medios aéreos para la extinción de incendios forestales solo se presentó una empresa, sin rivales. El Ministerio de Agricultura ha notificado a la CNMC estas y otras prácticas que pueden ser señal de reparto de mercado. relacionadas --> www.meneame.net/m/Hemeroteca/cartel-del-fuego-i www.meneame.net/m/actualidad/cartel-del-fuego-ii

| etiquetas: amaños , corrupción , incendios , extinción , prevencion , fuego , monte , hemerotec
6 2 0 K 93 politica
3 comentarios
6 2 0 K 93 politica
autonomator #1 autonomator *
"La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre dos años y tres meses y seis meses de cárcel a doce acusados de conformar un cártel en los contratos públicos del sector de la navegación aérea para la extinción de incendios entre 2001 y 2018, mientras que ha declarado exento de responsabilidad penal a otro de los acusados al aplicar por primera vez la denominada “excusa absolutoria” por haber destapado estas prácticas ilegales."…   » ver todo el comentario
0 K 16
rogerius #3 rogerius
#1 Y esto pasa porque las inversiones que el Estado haga
—por ejemplo, la creación de servicios públicos, la compra de aviones apagafuegos—, son consideradas por la UE como mero gasto y acabará por engrosar el déficit —menos las armas, que eso sí se ve con buenos ojos desde Bruselas.
0 K 19
reithor #2 reithor
Es como en tiempos de la republica romana, cuando los cuerpos de bomberos eran de Craso y se plantaban en la puerta de tu casa en llamas, subiendo el precio requerido para intervenir según se va quemando.
0 K 11

menéame