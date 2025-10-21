·
Cartel contra los bulos
#2
fareway
¿Qué es esto?
0
K
16
#4
EsUnaPreguntaRetórica
*
#1
#2
#3
Es un cartel de los años 40 perteneciente a una campaña de propaganda de la Alemania nazi.
research.calvin.edu/german-propaganda-archive/pst.htm
1
K
31
#5
desastrecolosal
*
#4
no puede ser, en el cartel pone "pst", en alemán se diría PANZERKREFTURSSS
Voto bulo!
1
K
26
#6
johel
*
#1
#3
#2
A este le podrias poner "Cartel contra las campañas de odio"
Lo he editado con la explicacion.
1
K
14
#7
perogrullobrrr
#0
más que cartel contra bulo sería, cartel de prevención del espionaje. ¿De donde sale lo de contra el bulo? Ni siquiera aparece un palillo sobre la mesa
0
K
14
#3
Tx4
eh?
0
K
9
#1
desastrecolosal
#0
En tus circulos esto será super cool, pero aquí es como... eh?
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
