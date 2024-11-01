El Caracazo y la ruptura de la historia de Venezuela

El Caracazo, es el nombre dado popularmente a una serie de protestas que iniciaron el 27 de febrero de 1989 en Guarenas, una de las llamadas ciudades dormitorio de Caracas, la capital del país. Sin embargo, y a pesar de que su epicentro fue allí, las protestas se extendieron rápidamente a Caracas, en donde los disturbios y saqueos se fueron agravando cada vez. De allí se propago a otras ciudades principales del país como Barquisimeto, Mérida, Maracay, La Guaira, San Cristóbal, Valencia y Ciudad Guayana.