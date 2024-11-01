edición general
13 meneos
48 clics
El cameo definitivo: Mariano Rajoy aparecerá en 'Torrente 6'

El cameo definitivo: Mariano Rajoy aparecerá en 'Torrente 6'

La sexta película de una de las sagas más taquilleras de la historia de España contará con la presencia del expresidente popular del Gobierno Mariano Rajoy, que hará un cameo en Torrente Presidente, el nuevo filme de Santiago Segura. El papel de Rajoy en la película, que se titulará Torrente presidente, será el mentor de Torrente en su carrera política como dirigente del partido Nox. No han trascendido más detalles sobre el personaje de Rajoy.

| etiquetas: rajoy , torrente 6 , torrente presidente , santiago segura
11 2 1 K 128 cultura
13 comentarios
11 2 1 K 128 cultura
jonolulu #2 jonolulu
Para la próxima Feijóo en una organización de narcotraficantes
3 K 47
#3 A_S
Será M Rajoy logopeda :troll:
1 K 24
angelitoMagno #9 angelitoMagno
No se le da mal del todo la actuación.
www.youtube.com/watch?v=EdVMSYomYJY
0 K 14
angelitoMagno #13 angelitoMagno
Ya estuvo en el estreno de Torrente 3.
 media
0 K 14
yoma #5 yoma
Que aprovechen para preguntarle si conoce a un tal M. Rajoy. xD xD
0 K 12
pitercio #12 pitercio *
Segura vio que el reverso pijibién y fascisblando de la fuerza son más rentables para su economía que el patetismo lamentable en el que brotó. Sacar a ese teleñeco corrupto es blanqueamiento.
0 K 12
neo1999 #11 neo1999
Un presidente de película. De comedia para ser exactos.
0 K 11
DaniTC #7 DaniTC
Menuda lavada de imagen le viene al señor corruptelas M. Rajoy.
0 K 10
#10 casicasi
Desentonar no desentona. Eso sin duda.
0 K 10
Fran_Ramos #1 Fran_Ramos
Tiene guion propio, no hace falta escribírselo...
0 K 7
Khadgar #4 Khadgar
#1 “Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.”
1 K 15
Lord_Lurker #8 Lord_Lurker
#4 positivo por haberlo dicho “bien” :hug:
0 K 6
The_Ignorator #6 The_Ignorator
#1 sí, sí hace falta, que no entiende su letra
1 K 25

menéame