El cameo definitivo: Mariano Rajoy aparecerá en 'Torrente 6'

La sexta película de una de las sagas más taquilleras de la historia de España contará con la presencia del expresidente popular del Gobierno Mariano Rajoy, que hará un cameo en Torrente Presidente, el nuevo filme de Santiago Segura. El papel de Rajoy en la película, que se titulará Torrente presidente, será el mentor de Torrente en su carrera política como dirigente del partido Nox. No han trascendido más detalles sobre el personaje de Rajoy.