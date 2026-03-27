Cambio de hora ¿amigo o enemigo?: una rutina de principios del siglo XX cuestionada a nivel europeo

Más allá del simple ajuste de relojes, el cambio al horario de verano tiene un efecto especialmente llamativo en España debido a nuestro huso horario. Y es que, a pesar de que por nuestra posición geográfica nos correspondería compartir hora con nuestros vecinos portugueses, España se rige por el horario de Europa Central desde 1940. Aquel año, el Gobierno franquista decidió adelantar los relojes una hora “considerando la conveniencia de que el horario nacional marche de acuerdo con los de otros países europeos”, y aunque se aseguró que “oportu