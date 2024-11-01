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Una camarera de 29 años es expulsada del país tras ser despedida por ir demasiadas veces al baño mientras trabajaba: la justicia acaba de indemnizarla con 11.600 euros

Una camarera de 29 años es expulsada del país tras ser despedida por ir demasiadas veces al baño mientras trabajaba: la justicia acaba de indemnizarla con 11.600 euros

La razón de ir tanto al baño respondía a una necesidad puntual y justificada.

| etiquetas: camarera , expulsada , país , despedida , demasiadas , baño , trabajaba
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2 comentarios
6 2 1 K 79 actualidad
pepel #2 pepel
Menuda cagada.
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#1 noopino
Ya podría poner el nombre del comercio para no ir, aunque sea en holanda.
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menéame