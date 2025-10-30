Cada vez que llama, la Casa Blanca responde con insultos

Shirish Dáte, corresponsal de la Casa Blanca para el medio HuffPost, parece tener el problema contrario: lo agreden precisamente cuando lo hace. Dáte preguntó quién había recomendado la capital húngara para una reunión de alto nivel. “Fue tu madre”, respondió Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. “Es una guerra muy seria que ha matado a decenas de miles de ucranianos en sus casas”, dijo Dáte, de 61 años —quien trabajó en varios medios antes de incorporarse a HuffPost—, en una entrevista. “¿Y tu respuesta es: ‘Tu madre’?”