La 'cacería' al padre Andrey, el cura ortodoxo de Madrid que se ha ido tras 20 años por el acoso prorruso: "Actúan como nazis"

Samoylova, una economista de la región de Leningrado que vive en España, dirigió la “cacería” mientras ayudaba a reclutar hackers para la Cyber Army of Russia. Sus actividades siguen impunes. “A finales de 2022 ya tenía bastante claro que Moscú no iba a tolerar ningún desacuerdo público”, “Pero en cierta manera me sentía seguro a pesar de todo porque, por un lado, no iba nunca a mi país y, por otro, el régimen de Moscú tiene una larguísima lista negra y yo diría que nunca he estado entre los 100 primeros, claro que nadie puede estar al 100 %..