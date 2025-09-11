edición general
Burger King despide a un trabajador por ir al hospital con Covid y un tribunal de Murcia obliga a contratarlo y pagarle 9.000 euros de indemnización

Burger King despide a un trabajador por ir al hospital con Covid y un tribunal de Murcia obliga a contratarlo y pagarle 9.000 euros de indemnización

El trabajador notificó que no podía ir a trabajar porque se iba al hospital y 30 minutos después la encargada le notificó el despido.

obmultimedia #4 obmultimedia
3 años entre la denuncia y el juicio.
La justicia va lenta si eres pobre.

camvalf #5 camvalf
Poco me parece, en estos casos la cuantía de la indemnización debería se lo suficientemente alta como para que las empresas pensaran en hacerlo varias veces.

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Una forma extraña tiene el titular de decir que el tribunal ha declarado nulo el despido

#2 cocococo
Antes muerto que ir a un Burger King a comer.

sotillo #3 sotillo
#2 Burrikin que dice Ayuso

#6 kkculopis
A la encargada le tendrían que quitar los 9.000 euros que encima es otra pringada como el pero con 100€ más en el bolsillo cada més

#7 unaiur
Ojo, que los salarios de tramitación van a ser un pico.


