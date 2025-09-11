·
27
meneos
42
clics
Burger King despide a un trabajador por ir al hospital con Covid y un tribunal de Murcia obliga a contratarlo y pagarle 9.000 euros de indemnización
El trabajador notificó que no podía ir a trabajar porque se iba al hospital y 30 minutos después la encargada le notificó el despido.
|
etiquetas
:
burguer king
,
murcia
,
covid
,
despido indemnización
23
4
0
K
240
actualidad
7 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
obmultimedia
3 años entre la denuncia y el juicio.
La justicia va lenta si eres pobre.
2
K
36
#5
camvalf
Poco me parece, en estos casos la cuantía de la indemnización debería se lo suficientemente alta como para que las empresas pensaran en hacerlo varias veces.
1
K
22
#1
MoñecoTeDrapo
Una forma extraña tiene el titular de decir que el tribunal ha declarado nulo el despido
0
K
14
#2
cocococo
Antes muerto que ir a un Burger King a comer.
0
K
7
#3
sotillo
#2
Burrikin que dice Ayuso
1
K
23
#6
kkculopis
A la encargada le tendrían que quitar los 9.000 euros que encima es otra pringada como el pero con 100€ más en el bolsillo cada més
0
K
6
#7
unaiur
Ojo, que los salarios de tramitación van a ser un pico.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
