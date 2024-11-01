edición general
19 meneos
143 clics
Los bulos y tergiversaciones del interrogatorio a Sánchez en el Senado

Los bulos y tergiversaciones del interrogatorio a Sánchez en el Senado

Mar Caballero (UPN): “El señor Ábalos ha cobrado 127.000 euros en efectivo”. Mar Caballero (UPN): “No se puede cobrar más de 1.000 euros. Es una ley antiblanqueo”. Ángel Gordillo (Vox): “Usted nos encerró ilegalmente en casa”. Ángel Gordillo (Vox): “Todas las informaciones dicen que su esposa estuvo relacionada con el rescate de Air Europa”. Eduard Pujol (Junts) y “la máquina de hacer billetes en Ferraz”.

| etiquetas: bulos , desinformación , pp , vox , comisión ivestigación , senado
15 4 0 K 167 politica
14 comentarios
15 4 0 K 167 politica
Comentarios destacados:      
#5 Meinhard
Como disfruto leyendo a los lameculos de derechas que hay aquí arriba... Buambulancia!!!!!
14 K 118
valandildeandunie #7 valandildeandunie *
#5 Y todas esas cuentas han escrito en intervalo de 2 minutos, lo que cuesta conectarse y desconectarse de la web, son de reciente creación, o con pocos mensajes , mucha antiguedad y reciente activación.

Será casualidad casual para los moderadores xD
1 K 22
comadrejo #11 comadrejo
#7 En algún momento del espacio/tiempo aparecera catalaofachos a repartir karma por tan rápida reacción
Es una ley termokarmika de meneame. :troll:
0 K 10
johel #6 johel *
Como bien decia Rufian el otro dia, "el presidente les va a pasar por encima porque ustedes no saben debatir ni discutir, solo saben mentir, insultar y gritar". No son capaces de llevar un interrogatorio, tan toreros que son no saben ni sostener un capote.
5 K 57
#2 dclunedo
Ya están los medios "ecuánimes" fiscalizando a la oposición y no al gobierno..... :wall:
2 K 20
#10 kaos_subversivo
#2 no te da vergüenza comprar cuentas viejas para aparentar vete a saber que?
0 K 11
#4 pozz
Como no, el panfleto de Escolar haciendole la propaganda y blanqueamiento a sus jefes xD

Y mira que se supone que una de las funciones/obligaciones del periodismo, es fiscalizar el poder..... :palm:
1 K 14
#12 VFR
#4 la izquierda siempre defiende al poderoso
1 K 14
#9 tobruk1234 *
Y nadie le ha preguntado porque DIOS permitio la dana, no se lo digo que si vamos preguntar chorradas, que menos que preguntar por dios. Y de paso que explique a que huelen las nubes.
0 K 7
#13 VFR
Ahora lo importante es ver las conclusiones de la comisión.
0 K 7
#8 kkculopis
Pero si a esta derechusma no sabe ni por donde le da el aire, no dan mas que risa.
0 K 6
#14 dclunedo
No te da vergüenza escribir sin tener ni idea de lo que dices?
0 K 6
Kmisetas #1 Kmisetas
Menudo Panfleto eldiario. es
4 K 5

menéame