Los bulos sobre un cupo máximo de solicitudes y la desinformación aumentan el caos en la regularización de migrantes: "Tengo la cara quemada, pero no me voy a quedar fuera"

A Jennifer no se le despega la sonrisa del rostro. Llega al local de la Red Solidaria Popular de Latina-Carabanchel (Madrid) con los deberes hechos: "Tengo lista casi toda mi documentación porque cumplo con los requisitos", relata a El HuffPost en una tarde de finales de abril, apenas dos semanas después de que arrancase el proceso de regularización extraordinaria. Esta medida, a la que se acogerán más de 500.000 personas, es una oportunidad para solventar una situación administrativa que impide, por ejemplo, firmar un contrato de trabajo.