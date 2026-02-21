edición general
Bukele, retrato de un dictador: "Se va a volver mucho más violento y peligroso cuando sea impopular"

Bukele, retrato de un dictador: "Se va a volver mucho más violento y peligroso cuando sea impopular"

El reportero salvadoreño Óscar Martínez reconstruye el ascenso al poder del dirigente admirado por su mano dura y analiza sus múltiples perfiles. "Lo que se consume de él en España es propaganda", advierte

#1 Cincocuatrotres
Pues para que sea impopular parece que le falta tiempo, a la gente le gusta pasear por la calle tranquila comiendo pipas.
ostiayajoder #2 ostiayajoder *
#1 Pues espero q les dure tener tan pocas aspiraciones, porque, claramente, El Salvador se dirige (si no lo es ya) a ser un sitio bastante jodido para llevar la contraria al estado....

Q no se malinterprete; q evidentemente tenian un problema jodido de delincuencia y habia q tomar ese tipo de medidas tan ASQUEROSAS como necesarias.

Pero hay q saber, tener en mente, q eaas medidas son mierda y q tienen q durar lo menos posible o degeneras en dictadura a toda ostia.... y es lo q parece q va a pasar, desgraciadamente.

Falta de sentido comun....
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

No deja de ser curioso que cuando llego Bukake el problema de violencia en El Salvador estaba bajando en picado (años antes era una salvajada) y seguía bajando antes de encarcelar a culpables e inocentes,
Supercinexin #6 Supercinexin
Qué rápido se sacan las etiquetas de "dictador". Todo es Hitler. Todo es Franco.

A Bukele lo votaron mayoritariamente los salvadoreños. Será lo que sea, pero precisamente "dictador" no es.
Enero2025 #4 Enero2025
Para sorpresa de nadie el meneante defendiendo los derechos de los delincuentes.
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#4 Quien?

Para sorpresa de nadie fachas llorando por problemas imaginarios.
#7 DotorMaster
El cecot es una bomba de relojería. Más les vale ir pensando cómo reciclar a toda esa gente.
Supercinexin #8 Supercinexin
#7 Son de derechas: seguro que se les ocurre algo que hacer con esos miles de presos :troll:

Y luego graban una película en Jolibú de exactamente eso mismo que hayan hecho ellos, pero con comunistas chinos como carceleros y villanos, y listo.
#9 DotorMaster
#8 Sí, es que confinar a tantos miles de personas y que el plan simplemente sea "ya no van a salir" me parece un poco irreal. Creo que o utilizan métodos estalinistas, o métodos del III Reich, o los reinsertan... Pero en cualquier caso tienen un problema.
