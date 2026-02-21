Bukele, retrato de un dictador: "Se va a volver mucho más violento y peligroso cuando sea impopular"

El reportero salvadoreño Óscar Martínez reconstruye el ascenso al poder del dirigente admirado por su mano dura y analiza sus múltiples perfiles. "Lo que se consume de él en España es propaganda", advierte
Q no se malinterprete; q evidentemente tenian un problema jodido de delincuencia y habia q tomar ese tipo de medidas tan ASQUEROSAS como necesarias.
Pero hay q saber, tener en mente, q eaas medidas son mierda y q tienen q durar lo menos posible o degeneras en dictadura a toda ostia.... y es lo q parece q va a pasar, desgraciadamente.
Falta de sentido comun....
No deja de ser curioso que cuando llego Bukake el problema de violencia en El Salvador estaba bajando en picado (años antes era una salvajada) y seguía bajando antes de encarcelar a culpables e inocentes,
A Bukele lo votaron mayoritariamente los salvadoreños. Será lo que sea, pero precisamente "dictador" no es.
Para sorpresa de nadie fachas llorando por problemas imaginarios.
Y luego graban una película en Jolibú de exactamente eso mismo que hayan hecho ellos, pero con comunistas chinos como carceleros y villanos, y listo.