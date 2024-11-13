edición general
28 meneos
31 clics
Bukele se ceba con los periodistas en su deriva autoritaria en El Salvador: "La gente renuncia por temor"

Bukele se ceba con los periodistas en su deriva autoritaria en El Salvador: "La gente renuncia por temor"

Cerca de 50 informadores y decenas de defensores de derechos humanos han huido de El Salvador en los últimos meses ante el creciente hostigamiento y amenazas del gobierno de Nayib Bukele

| etiquetas: derechos humanos , ddhh , periodistas , bukele , persecución
25 3 1 K 140 actualidad
9 comentarios
25 3 1 K 140 actualidad
fareway #1 fareway
El héroe de los influencers fachas...
4 K 73
#2 omega7767
no falla, ultraderecha y autoritarismo
3 K 48
bioibon #4 bioibon
Deriva autoritaria??? Este tío no ha derivado en nada. Siempre ha sido un fascista
2 K 33
#5 Ovidio
#4 Yo creo que es al revés. Gracias a su gestión la gente puede andar ahora por la calle
0 K 9
bioibon #6 bioibon
#5 La Kripo (Kriminalpolizei) también bajo enormemente las tasas de criminalidad en la Alemania nazi. Mandaban a los delincuentes a campos de exterminio, cuando no los liquidaba in situ. "Quien renuncia a un poco de libertad por seguridad no merece ni la libertad ni la seguridad"
1 K 18
#8 Ovidio *
#6 Supongo que sabes que El Salvador era el país con la tasa de homicidios más alta del mundo
0 K 9
#7 Nusku *
#5 Sí, seguro.

www.latercera.com/videos/noticia/bukele-saca-a-militares-a-las-calles-

Díselo también a los inocentes que también metió en la cárcel si les gusta su gestión.

www.france24.com/es/video/20241113-bukele-reconoce-que-8-000-inocentes
0 K 9
Milmariposas #3 Milmariposas
Que pidan asilo político en EEUU. Oh, wait :roll:
0 K 14
ChatGPT #9 ChatGPT
Ahí van unos datos:

Datos base (homicidios en El Salvador según fuentes oficiales)

2015 (antes de Bukele): 6.656 homicidios (tasa 103 por 100.000 habitantes).
2018 (año antes de asumir): 3.340 homicidios.
2019 (toma de posesión en junio): 2.398 homicidios.
2022: 495 homicidios.
2023: 154 homicidios.
2024: 114 homicidios.

supongo que todas esas muertes evitadas no valen mucho....
0 K 10

menéame