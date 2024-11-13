Bukele se ceba con los periodistas en su deriva autoritaria en El Salvador: "La gente renuncia por temor"

Cerca de 50 informadores y decenas de defensores de derechos humanos han huido de El Salvador en los últimos meses ante el creciente hostigamiento y amenazas del gobierno de Nayib Bukele
| etiquetas: derechos humanos , ddhh , periodistas , bukele , persecución
www.latercera.com/videos/noticia/bukele-saca-a-militares-a-las-calles-
Díselo también a los inocentes que también metió en la cárcel si les gusta su gestión.
www.france24.com/es/video/20241113-bukele-reconoce-que-8-000-inocentes
Datos base (homicidios en El Salvador según fuentes oficiales)
2015 (antes de Bukele): 6.656 homicidios (tasa 103 por 100.000 habitantes).
2018 (año antes de asumir): 3.340 homicidios.
2019 (toma de posesión en junio): 2.398 homicidios.
2022: 495 homicidios.
2023: 154 homicidios.
2024: 114 homicidios.
supongo que todas esas muertes evitadas no valen mucho....