Bruselas sale en defensa de España y los demás países que tratan de endurecer el control sobre las plataformas digitales

La Comisión Europea expresa su “solidaridad” con Sánchez y con Francia tras los ataques de los dueños de X y Telegram

#2 DotorMaster
La fachosfera toda preocupada últimamente por si les intervienen los altavoces del odio y la manipulación xD xD
#1 eltxoa
Si la Wonder Liendrem te dice que es bueno censurar, preocúpate.
#3 carraxe
Ya es tarde. Ganaron los intereses de los propietarios de las redes. Por eso la chavalada vota tanto a VOX
